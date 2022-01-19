Андрій Пятов, Микола Матвієнко та Тарас Степаненко не забули про релігійне свято на зборах у Туреччині.

Степаненко разом з Матвієнком з самого ранку вирушили до Середземного моря, аби провести традиційний звичай на 19 січня – скупатись на Водохреща, повідомляє YouTube-канал Шахтаря.

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Пізніше до гравців приєднався і Пятов. Усі троє занурились, після чого повернулись до розташування команди. Степаненко ж порівняв занурення у водах Середземного моря з ополонкою в Києві – схоже, що в Туреччині Водохреща пройшла у значно комфортніших умовах.

Додамо, що "гірники" вилетіли на збори в Туреччину. З командою вилетіли 27 футболістів, а окрім Кривцова та Соломона, до списку не потрапив Євген Коноплянка.

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