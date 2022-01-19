"Со многими ребятами не виделся около месяца, а с некоторыми встречались во время отпуска. Атмосфера отличная! Перед стартом сбора даже было приятное волнение, такие бабочки были в животе, потому что хотелось поскорее начать заниматься. Сейчас со всеми общаемся, смеемся, как будто этого отпуска и не было.

Игроки Шахтера провели традиционное погружение на Крещение

Все в команде понимают: если мы хотим хорошо показывать себя во внутреннем чемпионате, побеждать в кубках, быть успешными в следующем сезоне на евроарене, то должны хорошо работать. Без долгих сборов и упорного труда этого невозможно добиться. Я даже рад, что нас ожидает такая большая и насыщенная подготовка, есть возможность хорошо отработать каждый компонент, довести его до автоматизма и стать сильнее.

Пока тяжело что-то сказать о новичках Тобиасе и Нересе, ведь у нас не было игровых упражнений. Но если они заинтересовали наш клуб, значит, способны усилить коллектив, конкуренцию внутри команды и показывать отличный футбол. Проблем с адаптацией возникнуть не должно, ведь в Шахтере выступает много бразильцев, с которыми они могли пересекаться и раньше. Так что все будет прекрасно", – цитирует Трубина официальный сайт "горняков".

Напомним, сейчас Шахтер находится на первом сборе в Турции, где готовится ко второй части сезона УПЛ.

Коноплянка потрапив у піке, варіантів обмаль, або Чому завершення кар'єри – логічний крок