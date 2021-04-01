"Я буду готовий щось заявити, коли ухвалю для себе остаточне рішення. Поки що прогресу з щодо нового контракту немає.

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Звичайно, критика у ЗМІ стомлює, особливо коли ти граєш за клуб у своїй країні і віддаєш все своїй національній збірній. Через деякий час це стомлює. Інша справа для гравців, які грають за кордоном і повертаються сюди тільки заради збірної.

Я весь час там, преса багато про мене говорить. Це інший контекст, але я знав, що це буде ось так, коли я підписав контракт з Парижем. Подивимося. Звичайно, це відіграє певну роль у плануванні майбутнього, але справа не тільки в цьому. Найголовніше – почуватися добре там, де ви перебуваєте, і отримувати задоволення кожен день", – цитує Мбаппе Goal з посиланням на RTL.

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