"Я буду готов что-то заявить, когда приму для себя окончательное решение. Пока прогресса с относительно нового контракта нет.

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Конечно, критика в СМИ утомляет, особенно когда ты играешь за клуб в своей стране и отдаешь все своей национальной сборной. Спустя некоторое время это утомляет. Другое дело для игроков, которые играют за рубежом и возвращаются сюда только ради сборной.

Я все время там, пресса много обо мне говорит. Это другой контекст, но я знал, что это будет вот так, когда я подписал контракт с Парижем. Посмотрим. Конечно, это играет определенную роль в планировании будущего, но дело не только в этом. Самое главное – чувствовать себя хорошо там, где вы находитесь, и получать удовольствие каждый день", – цитирует Мбаппе Goal со ссылкой на RTL.

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