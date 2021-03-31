В рамках поєдинку 3-го туру відбору до ЧС-2022 збірна Боснії і Герцеговини дала бій Франції, але не змогла уникнути поразки. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Боснія і Герцеговина стартувала у кваліфікації до ЧС-2022 з бойової нічиї проти Фінляндії, а другий тур пропускала. За цей період українці та фіни встигли набрати по два залікових бали, потіснивши боснійців на четверте місце в групі D, тож у матчі проти Франції підопічним Івайла Петева бажано було чіплятись за очки. Проблема полягала лишень у безвийграшній серії "золотих лілій", яка становила вже 10 поєдинків – її не вдалося перервати навіть у суботньому товарняку з Коста-Рікою. Зробити це, однак, було дуже непросто.

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Проблема полягала не тільки в класі суперника, а й у самих боснійцях. Їхня безвиграшна серія становила вже 10 матчів – її не вдалося перервати навіть у суботньому товарняку з Коста-Рікою. Востаннє "золоті лілії" перемагали аж у листопаді 2019 року, в поєдинку проти Ліхтеншейна. Сьогодні ж у команди ще й був відсутнім головний тренер – Івайло Петев пропускав зустріч з "Ле Бльо" через коронавірус.

Збірна Франції теж не вразила на старті відбору, розділивши очки з Україною. У Казахстані футбол "півнів" теж не виглядав ідеально, але команді вдалося здобути перемогу (0:2) – завдяки цьому тріумфу підопічні Дідьє Дешама очолили групу D. У Сараєво необхідно було закріпити успіх, тож французи випустили максимально сильний склад. Він повторював лайн-ап з поєдинку проти України, але в центрі поля замість травмованого Канте вийшов Погба, а Жиру поступився місце в основі заради Лемара.

Гості активніше розпочали зустріч, захопивши контроль над м'ячем і організувавши низку моментів. Щоправда, їхня гострота виявилась невисокою, хоча потенційно епізоди були гольовими: на 11-й хвилині Коману дали пробити метрів з 20-ти, а на 14-й він же замкнув навіс Мбаппе в центр штрафного – в першому випадку Кінгслі вистрілив слабко й неточно, а в другому хавбек спрямував м'яч у руки Шехічу. Крім того, на 17-й хвилині Мбаппе заробив надзвичайно небезпечний стандарт, але удар Грізманна з нього прийшовся у стінку. В цілому ж, темп зустрічі залишався невисоким, а в карний майданчик боснійці не підпускали, тримаючи "Ле Бльо" на дистанції.

Поступово господарі вирівняли хід матчу, почавши вилітати в контратаки. В них особливу роль відігравали Джеко та Колашинац, але гольові моменти для Боснії і Герцеговини створили інші футболісти. Так, на 23-й хвилині Тодоровіч змістився з правого флангу в центр і потужно пробив у ближній кут – Льоріс парирував. На 26-й же Ахмедходжіч замнув подачу з кутового ударом головою у нижній дальній – Льоріс врятував Францію! До речі, це був 123-й поєдинок Уго в складі "Ле Бльо". Стільки ж зіграв Тьєрі Анрі, а більше матчів тільки у Тюрама (142).

Франція одразу ж огризнулася навісом Грізманна на Рабйо та його замиканням вище воріт. Це був останній небезпечний момент у першому таймі. В його завершальній третині гості безцільно катали м'яч у середині поля, а на останніх хвилинах боснійці навіть огризнулися кількома пермпективними контрвипадами. Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Другий тайм "Ле Бльо" спробували розпочати агресивно, але жодного небезпечного епізоду біля чужих воріт у перші 15 хвилин створити не вдалося. Боснія ще й стала діяти сміливіше, вилітаючи у контратаки лівим флангом, катаючи м'яч на чужій третині й заробляючи стандарти – до гостроти не доходило, але ситуація виглядала занадто тривожною для Франції. Дідьє Дешам змушений був вдатися до замін, знявши з гри Комана на 59-й хвилині. На полі з'явився Жиру.

Ще за хвилину рахунок було відкрито. Боснійців погубила перша ж груба помилка в обороні: Хаджікадуніч у спробі перервати простріл з правого флангу дивом не зрізав м'яч у власні ворота, а французи швидко провели кутовий – при його розіграші Лемар з м'ячем змістився в центр і несподівано віддав пас на лівий фланг. Звідти забутий господарями Рабйо виконав подачу в штрафний, а Грізманн замкнув її сильним ударом головою. 0:1! Це був 35-й гол Антуана за збірну Франції.

Цей гол на деякий час вибив Боснію і Герцеговину з колії. Франція ж увімкнула швидкість і почала розривати оборону господарів, раз за разом вриваючись у штрафний, однак моменти біля чужих воріт не виникали. За десять хвилин після виходу вперед "Ле Бльо" провели всього два удари головою з кутових, але обидва не були небезпечними.

Боснійці ж ожили на 70-х хвилинах, ледь не заробивши пенальті за фол Рабйо проти Круніча (Даніеле Орсато проігнорував епізод) та кілька разів вилетівши у контратаки з входом у карний майданчик. Зрештою, їхні старання вилились у небезпечний стандарт в метрах 20-ти від воріт Льоріса – це міг бути гол, якби П'яніч не пробив у стінку.

В ендшпілі зустрічі тренерський штаб боснійців намагався вирвати нічию, кинувши у бій свіжих Гояка та Превляка. На 89-й хвилині останній навіть увірвався у вільну зону на правому краю штрафного, але пробити йому не дала шикарна гра Варана. Дідьє Дешам після цього одразу ж випустив Сіссоко – центрхав допоміг французам витримати фінальний штурм господарів. Зрештою, свисток арбітра зафіксував важку перемогу "Ле Бльо".

Таким чином, Франція набрала сім очок, залишившись на першій позиції у групі D. Боснія і Герцеговина, маючи один пункт в активі, тримається четвертою.

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