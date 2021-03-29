Головними цілями досі залишаються Кіліан Мбаппе та Ерлінг Холанд. Керівництво королівського клубу не задовольниться кимось одним із цієї пари. Мадрид розуміє, що не можна гаяти часу, і спробує купити молодих зірок вже влітку, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією іспанського видання, Реал розпочне з того, що розвантажить бюджет та продасть кілька своїх зірок. Передусім, "вершкові" хочуть попрощатися з Гаретом Бейлом, щоб не платити його 15 млн євро зарплати. Рафаель Варан поки не проявляє зацікавленості у продовженні контракту, тому його можуть продати, щоб через рік не втратити безкоштовно.

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Окремим пунктом стоять імена Едена Азара та Вінісіуса Жуніора. Їхній продаж ніколи не був для Реала обов'язковим, але вони можуть стати жертвами трансферів Мбаппе та Холанда. Річ навіть не у фінансах. Просто для нових кумирів потрібно звільнити місце у складі.