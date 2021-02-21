33-річний чилієць по-своєму готується до Дербі делла Мадонінна. В особистих соцмережах центрхав опублікував мотиваційне звернення до гравців "нерадзуррі".

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"Сьогодні ми маємо бути разом, як ніколи. Як команда! Наберімо 3 очки, покажімо, хто ми і куди ми хочемо йти! Вперед", – написав Відаль у своєму Instagram.

До слова, матч Мілан – Інтер відбудеться вже сьогодні, 21 лютого, початок о 16:00. Наразі "нерадзуррі" очолюють таблицю Серії А, випереджаючи "россонері" всього на одне очко.

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