Артуро Видаль, один из лидеров нынешнего Интера, умеет правильно подбадривать своих одноклубников.

33-летний чилиец по-своему готовится к Дерби делла Мадонинна. В личных соцсетях центрхав опубликовал мотивационное обращение к игрокам "нерадзурри".

Милан получил мощный заряд мотивации перед дерби – фанаты устроили настоящее шоу

"Сегодня должны быть вместе, как никогда. Как команда! Давайте наберем 3 очка, покажем, кто мы и куда мы хотим идти! Вперед", – написал Видаль в своем Instagram.

К слову, матч Милан – Интер состоится уже сегодня, 21 февраля, начало в 16:00. Сейчас "нерадзурри" возглавляют таблицу Серии А, опережая "россонери" всего на одно очко.

Маліновський може звільнити Гаттузо, Гвардіола проекзаменує учня, Інтер та Мілан вирішать долю Скудетто: прев'ю вікенду