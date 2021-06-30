Мер Києва Віталій Кличко подякував національній команді за перемогу над шведами у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

"Вітаю збірну України з перемогою і виходом у чвертьфінал Євро-2020!

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Мільйони українців вболівали і підтримували наших футболістів. І в матчі зі Швецією хлопці показали справжню гру і волю до перемоги! Україно, вперед! Героям слава!" – написав Кличко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, збірна України видряпала перемогу у збірної Швеції на останній хвилині додаткового часу і пробилась в 1/4 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з Англією. Поєдинок відбудеться 3 липня.

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