"Показали волю до перемоги!": Кличко привітав збірну України з виходом у чвертьфінал Євро-2020
Мер Києва Віталій Кличко подякував національній команді за перемогу над шведами у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
"Вітаю збірну України з перемогою і виходом у чвертьфінал Євро-2020!
Швеція – Україна: InStat визначив найкращих гравців команди Шевченка у матчі плей-офф Євро-2020
Мільйони українців вболівали і підтримували наших футболістів. І в матчі зі Швецією хлопці показали справжню гру і волю до перемоги! Україно, вперед! Героям слава!" – написав Кличко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, збірна України видряпала перемогу у збірної Швеції на останній хвилині додаткового часу і пробилась в 1/4 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з Англією. Поєдинок відбудеться 3 липня.
Швеція – Україна: Команда народжується в муках – це було краще за 2006, жахіття змусило Шевченка здатися і повірити