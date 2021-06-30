Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил национальную команду за победу над шведами в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

"Поздравляю сборную Украины с победой и выходом в четвертьфинал Евро-2020!

Швеция – Украина: InStat определил лучших игроков команды Шевченко в матче плей-офф Евро-2020

Миллионы украинцев болели и поддерживали наших футболистов. И в матче со Швецией ребята показали настоящую игру и волю к победе! Украина, вперед! Героям слава!", – написал Кличко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины выцарапала победу у сборной Швеции на последней минуте дополнительного времени и пробилась в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с Англией. Поединок состоится 3 июля.

Швеция – Украина: Команда рождается в муках – это было лучше 2006, кошмар заставил Шевченко сдаться и поверить