Відомий статистичний ресурс підбив підсумок битви за чвертьфінал чемпіонату Європи між шведами та українцями.

Найкориснішим гравцем поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 серед українців за оцінками InStat став півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко, повідомляє Telegram-канал "Рейс Київ – Амстердам".

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Рейтинг ефективності його гри склав 390 балів. До трійки найкращих гравців "синьо-жовтих" увійшли також Микола Матвієнко (364) та Сергій Кривцов (325).

Цікаво, що попри поразку, найвищу оцінку у матчі отримав представник Швеції Еміль Форсберг (392 бали). Однак лише він і Віктор Лінделеф (301) подолали позначку у 300 пунктів.

Загалом, гравці збірної України набрали за версією Instat наступні бали:

1. Олександр Зінченко – 390 балів.

2. Микола Матвієнко – 364 бали.

3. Сергій Кривцов – 325 балів.

4. Євген Макаренко – 321 бал.

5. Олександр Караваєв – 315 балів.

6. Руслан Маліновський – 303 бали.

7. Андрій Ярмоленко – 299 балів.

8. Ілля Забарний – 290 балів.

9. Георгій Бущан – 280 балів.

10. Микола Шапаренко – 279 балів.

11. Артем Довбик – 276 балів.

12. Тарас Степаненко – 273 бали.

13. Сергій Сидорчук – 260 балів.

14. Віктор Циганков – 255 балів.

15. Роман Яремчук – 238 балів.

16-17. Артем Бєсєдін та Роман Безус – без оцінки.

Нагадаємо, суперником України в 1/4 фіналу Євро стане збірна Англії. Поєдинок відбудеться 3 липня.

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