Шокуючий інцидент трапився під час товариського матчу між юніорською командою СК Дніпро-1 та томаківського Скорука.

Під час спарингу захисник Скорука Олексій Пінчук без особливих на це причин прямою ногою врізався у 18-річного гравця дніпрян Олександра Кілика.

"Все життя пролетіло перед очима", – лідер Олімпіка розповів подробиці своєї моторошної травми

Така безпричинна жорстокість Пінчука призвела до розриву задньої хрестоподібної зв'язки і Імпресійного перелому виступів великогомілкової і стегнової кістки у Олександра, повідомляє неофіційний сайт Дніпра. Така травма може коштувати хлопцю кар'єри.

Виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол пообіцяв справедливе покарання для гравця Скорука. За інформацією джерела, розглядатимуть можливість пожиттєвої дискваліфікації.

Мар'ян Швед розставив усі крапки над "і": воскресіння у Мехелені, контракт із Динамо, ставлення до Смалійчука і Карпат