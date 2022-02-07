Як відомо, у матчі 19-го туру Фехервар на власному полі несподівано поступився Дебрецену. Господарі зусиллями Алефа вийшли вперед за три хвилини до завершення першого тайму, однак пропустили "гол у роздягальню" і пішли на перерву за нічийного рахунку.

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Наприкінці матчу гостям вдалось шокувати суперника другим голом і значно покращити своє турнірне становище. Однак, поразки могло б не бути, якби арбітр уважніше поставився до епізоду в середині першого тайму.

На 32-й хвилині (за рахунку 0:0) український дует вивів Фехервар вперед. Лєднєв отримав м'яч на правому фланзі, на лінії по-бразильськи обіграв двох захисників і зряче прострілив на Петряка. Іван з району одинадцятиметрової позначки більярдним ударом надіслав м'яч у правий кут впритирку зі стійкою. Фантастична комбінація і не менш красивий гол! Однак, арбітр з якогось дива свиснув і побіг дивитися VAR. Як наслідок, гол було скасовано, хоча повтори показали, що жодних підстав для такого рішення не було.

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