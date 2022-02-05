Фехервар з трьома українцями у складі приймав Дебрецен. Звіт про матч 19-го туру чемпіонату Угорщини читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 19 тур

Фехервар – Дебрецен – 1:2

Голи: Алеф, 42 – Сечі, 45, 87

У складі Фехервара вийшли одразу троє представників України – Іван Петряк, Богдан Лєднєв і Артем Шабанов. Для останнього це був дебют за угорську команду. Євген Макаренко поєдинок пропускав. Фехервар йде 4-м і ще сподівається на повернення у боротьбу за чемпіонство, але після поразки в минулому турі відставання від Кішварди з Ференцварошем зросло до 9-ти очок. Дебрецен бореться за виживання – 10 місце і 19 балів.

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Саме українські крила атаки господарів створили перший небезпечний момент. На 11-й хвилині Петряк впав у боротьбі з суперником на лінії штрафного. Удар зі стандарту прийняла на себе стінка, а добивання Лєднєва було невлучним. Ще один довгий пас на швидкого Петряка – Іван не реалізував вихід віч-на-віч, але рефері сигналізував про офсайд.

Виділялися українські атакувальні хави на старті поєдинку, а от у Артема Шабанова роботи не було. Дебрецен практично не ходив вперед, тому Артем потрапляв в об'єктиви камер хіба тоді, коли починав атаки Фехервара. Близьким до забитого м'яча був Дардай – стійка на пару з кіпером врятували Дебрецен.

На 32-й хвилині господарі, здавалося, заслужено вийшли вперед. Гол вийшов "українським". Лєднєв увійшов у штрафний, обіграв захисника і прострілив на Дардая. Той розумно пропустив на Петряка, а Іван у дотик відкрив рахунок. VAR чомусь вирішив скасувати гол, хоча жодних підстав для такого рішення повтори так і не показали. Офсайду, як і фолу, не було.

Суддівський цирк продовжився – Петряка відверто схопили, зірвавши вихід віч-на-віч, але рефері не свиснув навіть порушення правил. Український арбітраж після такого – еталонне суддівство, без іронії.

Зрештою, Лєднєв таки віддав свій гольовий пас – дебютний в Угорщині. Орендований динамівець подав кутовий, а Алеф виграв повітря і спрямував м'яч у сітку. Здавалося, Фехервар виграє перший тайм, але гості несподівано забили у відповідь. Сечі ударом з-за меж штрафного влучив у верхній кут. Шабанов був найближче до автора гола, але заблокувати фатальний удар не зумів.

На старті другого тайму "червоні" продовжили тиснути. Лєднєв класно в розріз віддавав на Дардая – трішки засильно. Шабанов довгим пасом знайшов Него, простріл якого перервали в останній момент. Лєднєв на 58-й хвилині пішов з поля, провівши дуже пристойний поєдинок. Два асисти, один з яких скасували тільки через не надто зрозуміле рішення арбітра.

Поступово гострота біля воріт Дебрецена зникла, а Артем Шабанов відзначив свій дебют жовтою карткою. Ближче до кінця гри гості почали активніше йти вперед, а одна з небагатьох їхніх контратак завершилася голом Сечі на 87-й хвилині. Без гострих пасів та проходів динамівця господарі не змогли створити бодай один момент.

Друга поспіль поразка Фехервара, яка суттєво б'є по чемпіонських амбіціях клубу – не забуваємо про дивні суддівські рішення в першому таймі. А от Дебрецен набрав 22 пункти і піднявся одразу на 8 місце.

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