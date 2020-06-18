Погба затриманий за кермом Rolls-Royce – поліція конфіскувала авто за 380 тисяч доларів

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба має проблеми із законом в Англії.

Поліція Манчестера затримала Погба за кермом його Rolls-Royce. Річ у тім, що Поль досі не змінив номерний знак. Реєстрація автомобіля досі французька, повідомляє The Sun.

Погба відкритий для переходу в ПСЖ у разі провалу з Реалом

За інформацією видання, Погба тимчасово залишився без автомобіля – поліція конфіскувала транспортний засіб, поки футболіст не усуне проблему. Полю належить заплатити штраф у 150 фунтів плюс по 20 фунтів за кожен день простою. Додамо, що у Великобританії потрібно зареєструвати свій автомобіль протягом двох тижнів після його імпорту. Rolls-Royce "Wraith Black Badge", залежно від комплектації, коштує близько 380 тисяч доларів.

Нагадаємо, що майже весь нинішній сезон 27-річний француз пропустив через травми, зігравши за Манчестер Юнайтед лише у 7-ми матчах АПЛ, в яких віддав 2 гольові паси.

Манчестер Юнайтед видужує: зник хаос, сотні мільйонів витрачаються грамотно, "новий Кріштіану" на авансцені