toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР ХЕТАФЕ - РЕАЛ МАДРИД

Погба закликав Райолу розпочати переговори з Реалом, – The Times

13:32 831 Читать на русском
Погба закликав Райолу розпочати переговори з Реалом, – The Times
Поль Погба / Фото Top Mercato

Схоже, хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього.

Поль Погба виявив бажання продовжити кар'єру в мадридському Реалі, повідомляє The Times.

Погба виступив проти Сульшера – гравці Манчестер Юнайтед розділились на два табори

26-річний хавбек вже звернувся до свого скандального агента Міно Райоли з проханням розпочати перемовини щодо переходу в королівський клуб.

За інформацією видання, Райола минулого тижня скасував зустріч з керівництвом Манчестер Юнайтед, на якій він збирався обговорити майбутнє Поля.

В поточному сезоні АПЛ Погба провів 32 матчі, в яких відзначися 13-ма голами та 9-ма асистами.

МЮ не виглядає суперником, який завадить чемпіонству Сіті – магія Сульшера зникла, а 6 лідерів розчаровують

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Поль Погба Поль Погба Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Міно Райола Трансфери Реал Мадрид Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
4
хв
Аугсбург
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук