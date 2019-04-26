Погба закликав Райолу розпочати переговори з Реалом, – The Times

Схоже, хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього.

Поль Погба виявив бажання продовжити кар'єру в мадридському Реалі, повідомляє The Times.

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26-річний хавбек вже звернувся до свого скандального агента Міно Райоли з проханням розпочати перемовини щодо переходу в королівський клуб.

За інформацією видання, Райола минулого тижня скасував зустріч з керівництвом Манчестер Юнайтед, на якій він збирався обговорити майбутнє Поля.

В поточному сезоні АПЛ Погба провів 32 матчі, в яких відзначися 13-ма голами та 9-ма асистами.

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