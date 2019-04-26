Погба виступив проти Сульшера – гравці Манчестер Юнайтед розділились на два табори

У роздягальні Манчестер Юнайтед панує гнітюча атмосфера.

Хавбек МЮ Поль Погба мав конфлікт із екс-наставником манкуніанців Жозе Моурінью, зараз у француза виникли серйозні непорозуміння з нинішнім тренером Уле Гуннаром Сульшером, повідомляє The Sun.

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Лідер Юнайтед вважає, що норвезький фахівець не підходить для роботи на тренерському містку МЮ. Позаяк Поль має великий авторитет серед гравців, частина футболістів його підтримала, а решта стали на захист чинного наставника.

Після призначення Сульшера біля керма клубу, Юнайтед не програвав в АПЛ 12 матчів поспіль, але в останні місяці гра у команди не клеїться – 7 поразок в 9 матчах у всіх турнірах.

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