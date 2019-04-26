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Погба виступив проти Сульшера – гравці Манчестер Юнайтед розділились на два табори

12:11 1285 Читать на русском
Погба виступив проти Сульшера – гравці Манчестер Юнайтед розділились на два табори
Поль Погба та Уле Гуннар Сульшер / Фото 90Min

У роздягальні Манчестер Юнайтед панує гнітюча атмосфера.

Хавбек МЮ Поль Погба мав конфлікт із екс-наставником манкуніанців Жозе Моурінью, зараз у француза виникли серйозні непорозуміння з нинішнім тренером Уле Гуннаром Сульшером, повідомляє The Sun.

Погба повідомив своєму оточенню, що покине Манчестер Юнайтед

Лідер Юнайтед вважає, що норвезький фахівець не підходить для роботи на тренерському містку МЮ. Позаяк Поль має великий авторитет серед гравців, частина футболістів його підтримала, а решта стали на захист чинного наставника.

Після призначення Сульшера біля керма клубу, Юнайтед не програвав в АПЛ 12 матчів поспіль, але в останні місяці гра у команди не клеїться – 7 поразок в 9 матчах у всіх турнірах.

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