Погба повідомив своєму оточенню, що покине Манчестер Юнайтед

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба налаштований змінити клуб у літнє міжсезоння.

Французький півзахисник поспілкувався зі своїми друзями та деякими товаришами по команді та повідомив, що хоче змінити обстановку наступного сезону, повідомляє L'Equipe.

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Також зазначається, що керівництво Манчестер Юнайтед готувалось до такого розвитку подій та не стане на перешкоді переходу Погба у мадридський Реал.

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До слова, у поточному сезоні в активі півзахисника 43 матчі за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах, де Погба забив 16 голів та віддав 11 результативних передач.