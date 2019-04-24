toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Погба повідомив своєму оточенню, що покине Манчестер Юнайтед

10:02 91 Читать на русском
Погба повідомив своєму оточенню, що покине Манчестер Юнайтед
Поль Погба / Фото Reuters

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба налаштований змінити клуб у літнє міжсезоння.

Французький півзахисник поспілкувався зі своїми друзями та деякими товаришами по команді та повідомив, що хоче змінити обстановку наступного сезону, повідомляє L'Equipe.

Погба – про результати Манчестер Юнайтед: Цей сезон розчаровує

Також зазначається, що керівництво Манчестер Юнайтед готувалось до такого розвитку подій та не стане на перешкоді переходу Погба у мадридський Реал.

Зарплата Погба може завадити трансферу в Реал – Зідан тисне на керівництво

До слова, у поточному сезоні в активі півзахисника 43 матчі за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах, де Погба забив 16 голів та віддав 11 результативних передач.

Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
17
хв
Динамо
18:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук