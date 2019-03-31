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Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед заради переходу в Реал, – Marca

18:36 429
Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед заради переходу в Реал, – Marca
Поль Погба / соцмережі

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не став приймати пропозицію щодо нового контракту, щоб перейти в Реал.

Поль Погба горить бажанням перебратись у мадридський Реал. За інформацією Marca, француз заради трансферу відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед.

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Агент хавбека Міно Райола вже займається питанням переходу в "королівський клуб", бачити його в своєму складі хоче особисто головний тренер Зінедін Зідан.

Погба повернувся в Манчестер Юнайтед влітку 2016 року з Ювентуса за рекордні на той момент 105 млн фунтів.

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