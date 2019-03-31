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Погба отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед ради перехода в Реал, – Marca

31 марта 18:40 20 Читати українською
Погба отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед ради перехода в Реал, – Marca
Поль Погба / соцсети

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не стал принимать предложение относительно нового контракта, чтобы перейти в Реал.

Поль Погба горит желанием перебраться в мадридский Реал. По информации Marca, француз ради трансфера отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед.

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Агент хавбека Мино Райола уже занимается вопросом перехода в "королевский клуб", видеть его в своем составе хочет лично главный тренер Зинедин Зидан.

Погба вернулся в Манчестер Юнайтед летом 2016 года из Ювентуса за рекордные на тот момент 105 млн фунтов.

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