"Я добре знаю Поля. Він зробить все, щоб якнайшвидше відновитися від травми.

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Але він буде викликаний до збірної Франції тільки в тому випадку, якщо буде у формі та буде конкурентоспроможним. Сьогодні про це говорити рано", – наводить слова Дешама Telefoot.

Раніше йшлося, що Погба пропустить лише 6 тижнів і зберігає шанси зіграти на ЧС-2022, проте Массіміліано Аллегрі заявив, що Поль має повністю відновитись від травми аж у січні. Мундіаль же розпочнеться 20 листопада.

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