"Я хорошо знаю Поля. Он сделает все, чтобы поскорее восстановиться от травмы.

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Но он будет вызван в сборную Франции только в том случае, если будет в форме и будет конкурентоспособным. Сегодня об этом говорить рано", – приводит слова Дешама Telefoot.

Ранее говорилось, что Погба пропустит всего 6 недель и сохраняет шансы сыграть на ЧМ-2022, однако Массимилиано Аллегри заявил, что Поль должен полностью восстановиться от травмы в январе. Мундиаль начнется 20 ноября.

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