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Погба потролив себе за кумедну манеру пробиття пенальті

30 жовтня 20:50 678 Читать на русском
Погба потролив себе за кумедну манеру пробиття пенальті
Поль Погба / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба показав, що у нього все гаразд із самоіронією, після незабитого пенальті в матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги з Евертоном.

За рахунку 0:0 манкуніанці отримали право на пробиття пенальті, який взявся виконувати француз. Погба почав дуже довго дріботіти, близько 12 секунд, що спонукало вболівальників навіть порівняти футболіста з легкоатлетом Усейном Болтом, який за 10 секунд пробігає стометрівку.

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Через два дні після гри Погба виклав в твіттері відео, на якому посміявся над своїм стилем пробиття одинадцятиметрового. Футболіст почав дріботати і в такому темпі дійшов до машини, після чого сів у неї.

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Манчестер Юнайтед - Евертон: Неділя 28 жовтня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 1
Евертон
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Відеоновини Манчестер Юнайтед - Евертон Поль Погба Поль Погба
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