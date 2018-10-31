Погба потролив себе за кумедну манеру пробиття пенальті

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба показав, що у нього все гаразд із самоіронією, після незабитого пенальті в матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги з Евертоном.

За рахунку 0:0 манкуніанці отримали право на пробиття пенальті, який взявся виконувати француз. Погба почав дуже довго дріботіти, близько 12 секунд, що спонукало вболівальників навіть порівняти футболіста з легкоатлетом Усейном Болтом, який за 10 секунд пробігає стометрівку.

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Usain bolt 100m sprint vs Pogba penalty run up pic.twitter.com/e5xdRRof5y — Fẹ́mi (@FemiYB) 29 жовтня 2018 р.

Через два дні після гри Погба виклав в твіттері відео, на якому посміявся над своїм стилем пробиття одинадцятиметрового. Футболіст почав дріботати і в такому темпі дійшов до машини, після чого сів у неї.

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