Погба потролил себя из-за забавной манеры пробития пенальти

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба показал, что у него все в порядке с самоиронией, после незабитого пенальти в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с Эвертоном.

При счете 0:0 манкунианцы получили право на пробитие пенальти, который взялся исполнять француз. Погба стал очень долго семенить, около 12 секунд, что побудило болельщиков даже сравнить футболиста с легкоатлетом Усэйном Болтом, который за 10 секунд пробегает стометровку.

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Usain bolt 100m sprint vs Pogba penalty run up pic.twitter.com/e5xdRRof5y — Fẹ́mi (@FemiYB) 29 жовтня 2018 р.

Через два дня после игры Погба показал в твиттере видео, на котором посмеялся над своим стилем пробития одиннадцатиметрового. Футболист начал семенить и в таком темпе дошел до машины, после чего сел в нее.

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