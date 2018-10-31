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Погба потролил себя из-за забавной манеры пробития пенальти

30 октября 20:50 137 Читати українською
Погба потролил себя из-за забавной манеры пробития пенальти
Поль Погба / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба показал, что у него все в порядке с самоиронией, после незабитого пенальти в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с Эвертоном.

При счете 0:0 манкунианцы получили право на пробитие пенальти, который взялся исполнять француз. Погба стал очень долго семенить, около 12 секунд, что побудило болельщиков даже сравнить футболиста с легкоатлетом Усэйном Болтом, который за 10 секунд пробегает стометровку.

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Через два дня после игры Погба показал в твиттере видео, на котором посмеялся над своим стилем пробития одиннадцатиметрового. Футболист начал семенить и в таком темпе дошел до машины, после чего сел в нее.

"Он не способен делать базовые вещи", – культовый хавбек Ливерпуля Сунесс раскритиковал звездного Погба

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Манчестер Юнайтед - Эвертон: Воскресенье 28 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
2 : 1
Эвертон
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