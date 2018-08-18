Погба не потрібен Барселоні, – Рівалдо

Екс-хавбек Барселони та збірної Бразилії Рівалдо переконаний, що каталонський клуб добре виступить у новому сезоні і без півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

"Погба – дуже хороший футболіст, але не думаю, що Барселона повинна його придбати.

Керівництво клубу зробило дві якісні покупки, отримавши Артуро Відаля і Артура. На мій погляд, у каталонців хороший підбір футболістів", – цитує Рівалдо видання Tribal Football.

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Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про інтерес Барселони до послуг 25-річного французького півзахисника.

У першому матчі нового сезону АПЛ Погба вийшов на поле з капітанською пов'язкою, та допоміг Манчестеру Юнайтед перемогти Лестер (2:1).

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