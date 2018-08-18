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Погба не потрібен Барселоні, – Рівалдо

14:28 363 Читать на русском
Погба не потрібен Барселоні, – Рівалдо
Рівалдо / Фото ФК Барселона

Екс-хавбек Барселони та збірної Бразилії Рівалдо переконаний, що каталонський клуб добре виступить у новому сезоні і без півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

"Погба – дуже хороший футболіст, але не думаю, що Барселона повинна його придбати.

Керівництво клубу зробило дві якісні покупки, отримавши Артуро Відаля і Артура. На мій погляд, у каталонців хороший підбір футболістів", – цитує Рівалдо видання Tribal Football.

"Якщо ти хочеш піти з Манчестер Юнайтед, скажи про це клубу", – Моурінью "наїхав" на Погба через можливий відхід гравця

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про інтерес Барселони до послуг 25-річного французького півзахисника.

У першому матчі нового сезону АПЛ Погба вийшов на поле з капітанською пов'язкою, та допоміг Манчестеру Юнайтед перемогти Лестер (2:1).

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Англія1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті: П'ятниця 10 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 1
Лестер Сіті
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Теги
Англія Іспанія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Рівалдо Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті Поль Погба Поль Погба
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