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Погба не нужен Барселоне, – Ривалдо

14:28 87 Читати українською
Погба не нужен Барселоне, – Ривалдо
Ривалдо / Фото ФК Барселона

Экс-хавбек Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо убежден, что каталонский клуб хорошо выступит в новом сезоне и без полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

"Погба – очень хороший футболист, но не думаю, что Барселона должна его приобрести.

Руководство клуба сделало две качественные покупки, получив Артуро Видаля и Артура. На мой взгляд, у каталонцев хороший подбор футболистов", – цитирует Ривалдо издание Tribal Football.

"Если ты хочешь уйти из Манчестер Юнайтед, скажи клубу", – Моуринью "наехал" на Погба из-за возможного ухода игрока

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе Барселоны к услугам 25-летнего французского полузащитника.

В первом матче нового сезона АПЛ Погба вышел на поле с капитанской повязкой, и помог Манчестер Юнайтед победить Лестер (2:1).

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Англия1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: Пятница 10 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
2 : 1
Лестер Сити
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Теги
Англия Испания Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Ривалдо Манчестер Юнайтед - Лестер Сити Поль Погба Поль Погба
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