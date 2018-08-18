Погба не нужен Барселоне, – Ривалдо

Экс-хавбек Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо убежден, что каталонский клуб хорошо выступит в новом сезоне и без полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

"Погба – очень хороший футболист, но не думаю, что Барселона должна его приобрести.

Руководство клуба сделало две качественные покупки, получив Артуро Видаля и Артура. На мой взгляд, у каталонцев хороший подбор футболистов", – цитирует Ривалдо издание Tribal Football.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе Барселоны к услугам 25-летнего французского полузащитника.

В первом матче нового сезона АПЛ Погба вышел на поле с капитанской повязкой, и помог Манчестер Юнайтед победить Лестер (2:1).

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