"Якщо ти хочеш піти з Манчестер Юнайтед, скажи про це клубу", – Моурінью "наїхав" на Погба через можливий відхід гравця

Схоже, у відносинах наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью та лідера команди Поля Погба дійсно далеко не все ідеально.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба, вочевидь, дійсно перебуває не у найкращих взаємостосунках з головним тренером Жозе Моурінью.

25-річний француз ще раніше натякав на бажання змінити клуб, а після матчу 1-го туру АПЛ проти Лестера Погба знову дав зрозуміти, що він нещасливий у Манчестер Юнайтед, але не може про все розповісти через потенційні санкції.

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Це підтвердила розмова хавбека з Моурінью, яку розшифрували англійські ЗМІ, повідомляє The Sun.

Моурінью: Поговори зі мною, а не з пресою, якщо у тебе є якісь проблеми. Якщо ти хочеш знову піти з Манчестер Юнайтед, повідом про це клуб.

Погба: Якщо ти збираєшся так говорити, то скажи про це моєму агенту.

Нагадаємо, Поль Погба покинув Манчестер Юнайтед заради Ювентуса у 2012 році, проте через 4 роки повернувся в Англію. Нещодавно повідомлялось про інтерес до Погба Барселони, проте каталонці спростували дану інформацію.

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