Погба назвав ціль Манчестер Юнайтед на залишок сезону

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба поділився враженнями після перемоги над Фулхемом (3:0) в гостьовому матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Прекрасне відчуття. Повернення в зону Ліги чемпіонів – це те, чого ми хотіли з моменту, коли прийшов Сульшер. Ми говорили про це: нам потрібно буде пройти ще довгий шлях, але ми хочемо залишитися там.

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Ми дуже сильно відстали і тепер повертаємося в топ-4. Однак нас очікують великі матчі, так що буде нелегко.

Завжди чудово забивати, але найголовніше – вигравати матчі. Коли забиваєш, але не перемагаєш, відчуття інші.

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Ця була дуже важлива гра. Ми піднялися на четверте місце, хоча Челсі ще не грав. Це хороший знак, хоча ми повинні продовжувати залишатися там", – цитує Погба Sky Sports.