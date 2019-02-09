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Погба назвав ціль Манчестер Юнайтед на залишок сезону

19:46 380 Читать на русском
Погба назвав ціль Манчестер Юнайтед на залишок сезону
Поль Погба / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба поділився враженнями  після перемоги над Фулхемом (3:0) в гостьовому матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Прекрасне відчуття. Повернення в зону Ліги чемпіонів – це те, чого ми хотіли з моменту, коли прийшов Сульшер. Ми говорили про це: нам потрібно буде пройти ще довгий шлях, але ми хочемо залишитися там.

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Ми дуже сильно відстали і тепер повертаємося в топ-4. Однак нас очікують великі матчі, так що буде нелегко.

Завжди чудово забивати, але найголовніше – вигравати матчі. Коли забиваєш, але не перемагаєш, відчуття інші.

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Ця була дуже важлива гра. Ми піднялися на четверте місце, хоча Челсі ще не грав. Це хороший знак, хоча ми повинні продовжувати залишатися там", – цитує Погба Sky Sports.

Англія26 турКрейвен Коттедж (Лондон)

Фулхем - Манчестер Юнайтед: Субота 09 лютого 2019

Фулхем
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Юнайтед
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Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фулхем - Манчестер Юнайтед
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