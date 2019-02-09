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Погба назвал цель Манчестер Юнайтед на остаток сезона

19:46 112 Читати українською
Погба назвал цель Манчестер Юнайтед на остаток сезона
Поль Погба / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба поделился впечатлениями после победы над Фулхэмом (3:0) в гостевом матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

"Прекрасное ощущение. Возвращение в зону Лиги чемпионов – это то, чего мы хотели с момента, когда пришел Сульшер. Мы говорили об этом: нам нужно пройти еще долгий путь, но мы хотим остаться там.

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Мы очень сильно отстали и теперь возвращаемся в топ-4. Однако нас ожидают большие матчи, так что будет нелегко.

Всегда прекрасно забивать, но самое главное – выигрывать матчи. Когда забиваешь, но не побеждаешь, ощущение другие.

Погба забил юбилейный мяч в сезоне – француз впервые в карьере достиг этой отметки

Это была очень важная игра. Мы поднялись на четвертое место, хотя Челси еще не играл. Это хороший знак, хотя мы должны продолжать оставаться там", – цитирует Погба Sky Sports.

Англия26 турКрейвен Коттедж (Лондон)

Фулхэм - Манчестер Юнайтед: Суббота 09 февраля 2019

Фулхэм
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фулхэм - Манчестер Юнайтед
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