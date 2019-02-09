Погба назвал цель Манчестер Юнайтед на остаток сезона

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба поделился впечатлениями после победы над Фулхэмом (3:0) в гостевом матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

"Прекрасное ощущение. Возвращение в зону Лиги чемпионов – это то, чего мы хотели с момента, когда пришел Сульшер. Мы говорили об этом: нам нужно пройти еще долгий путь, но мы хотим остаться там.

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Мы очень сильно отстали и теперь возвращаемся в топ-4. Однако нас ожидают большие матчи, так что будет нелегко.

Всегда прекрасно забивать, но самое главное – выигрывать матчи. Когда забиваешь, но не побеждаешь, ощущение другие.

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Это была очень важная игра. Мы поднялись на четвертое место, хотя Челси еще не играл. Это хороший знак, хотя мы должны продолжать оставаться там", – цитирует Погба Sky Sports.