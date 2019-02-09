Манчестер Юнайтед розгромив Фулхем та піднявся у зону Ліги чемпіонів

В матчі 26-го туру АПЛ "червоні дияволи" завдяки голам Поля Погба та Антоні Марсьяля здобули впевнену перемогу над Фулхемом.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 26-й тур

Фулхем – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голи: Погба, 14, 65 (пен), Марсьяль, 23

Перемога над одним з аутсайдерів англійської першості надала б Манчестер Юнайтед можливість піднятись у зону Ліги чемпіонів. Втім, на старті зустрічі активніше виглядали футболісти Фулхема – на 2-й хвилині Лусіано В'єтто пробив з меж штрафного поруч з лівою штангою, а на 4-й Шюррле з дистанції пальнув високо.

"Дияволи" досить швидко перехопили ініціативу та вже не відпускали її. На 14-й хвилині гостям вдалося вирватись уперед – це Поль Погба уникнув офсайду та з лівого краю розстріляв ближній кут воріт Серхіо Ріко. На 23-й сольний прохід Марсьяля через півполя завершився ударом у дальню "шістку", що подвоїло перевагу манкуніанців, а на 41-й Філ Джонс міг забити третій гол – його постріл з лінії карного майданчика пройшов над поперечиною.

Погба забив ювілейний м'яч в сезоні – француз вперше в кар'єрі досягнув цієї позначки

У другому таймі Манчестер Юнайтед добив господарів. На 64-й хвилині Максім Ле Маршан збив Хуана Мату у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, а Поль Погба впевнено його реалізував – 0:3. Александр Мітровіч ударом головою в дев'ятку на 73-й міг відквитати один м'яч, але Давід Де Хеа не дав йому відзначитись. Крім того, на 77-й хвилині у штангу влучив Райан Бабель, але й МЮ не відсиджувався в обороні – так, Серхіо Ріко довелося рятувати після того, як на його ворота несподівано вивалився Алексіс Санчес. Не дивлячись на активність, забити ще один гол у матчі командам так і не вдалося.

Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 51 очко та піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці. Фулхем залишився на передостанній позиції, маючи у активі 17 очок.

Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець