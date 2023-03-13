"Під час виконання штрафних ударів він відчув дискомфорт у районі привідного м'яза стегна і зупинився. Поль має бути сильним, аби повернутися тим гравцем, яким був раніше", – заявив Массіміліано Аллегрі.

Погба викинули зі складу Ювентуса через порушення дисципліни – хавбек встиг зіграти лише 2 матчі в сезоні

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Погба вибув на три тижні. Француз не буде помічником для Юве у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи проти Фрайбурга, поєдинках Серії А проти Інтера та Верони. Також Поль не гратиме у зустрічах відбору Євро-2024 проти Нідерландів та Ірландії.

Варто зауважити, що поточний сезон є вкрай невдалим для 29-річного хавбека – усього 35 хвилин на полі у 2 поєдинках.

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