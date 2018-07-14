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Погба хоче покинути Манчестер Юнайтед – Райола вже прибув у Барселону

11:40 812 Читать на русском
Погба хоче покинути Манчестер Юнайтед – Райола вже прибув у Барселону
Поль Погба / фото: ФІФА

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба налаштований змінити клуб. Агент гравця Міно Райола вже повідомив Барселоні позицію француза.

Агент Поля Погба Міно Райола відвідав тренувальний центр Барселони. Одіозний агент повідомив каталонцям про бажання свого клієнта покинути Манчестер Юнайтед, інформує Mundo Deportivo.

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На думку Погба, він не прогресує в англійському клубі і найкращим варіантом буде зміна клубу. Перехід в Барселону став би поштовхом для розвитку кар'єри хавбека. Щоправда, у той же час зазначається, що потенційний трансфер поки виглядає малоймовірним через високу вартість Погба.

До слова, раніше повідомлялось про бажання Погба повернутись у Ювентус. Наразі хавбек у складі збірної Франції готується до фіналу ЧС-2018 проти Хорватії.

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