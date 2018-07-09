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ПСЖ запропонував за Коутінью 270 млн євро – Барселона миттєво відреагувала

10:06 1835 Читать на русском
ПСЖ запропонував за Коутінью 270 млн євро – Барселона миттєво відреагувала
Філіппе Коутінью / фото: Mirror

ПСЖ налаштований підписати хавбека Барселони Філіппе Коутінью. Французський клуб вже запропонував за гравця 270 млн євро.

Атакувальний півзахисник Барселони Філіппе Коутінью став об'єктом інтересу ПСЖ. Французький клуб запропонував за гравця рекордні 270 млн євро, повідомляє Mundo Deportivo.

Щоправда, зазначається, що вказану пропозицію щодо трансферу 26-річного бразильця ПСЖ зробив не безпосередньо Барселоні, а агенту Коутінью Кіа Джурабічану.

Кіа Джурабчіан – сірий кардинал світу трансферів, який продав Коутінью, Вілліана і Тейшейру

ПСЖ сподівається догодити лідеру команди Неймару, підписавши його друга та партнера по збірній Бразилії. У випадку, якщо Неймар все ж вирішить покинути ПСЖ, то клуб матиме готову заміну бразильцю.

До слова, клаусула Коутінью, який перейшов у Барселону на початку 2018 року з Ліверпуля, складає 400 млн євро. Представники Барселони вже заявили, що попри відсутність офіційних пропозицій щодо Коутінью, будь-який клуб, який хоче підписати бразильця, зобов'язаний виплатити вказану суму.

400 млн євро за Коутінью та ще 14 найбільших клаусул у світі футболу

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