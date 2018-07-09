ПСЖ запропонував за Коутінью 270 млн євро – Барселона миттєво відреагувала

ПСЖ налаштований підписати хавбека Барселони Філіппе Коутінью. Французський клуб вже запропонував за гравця 270 млн євро.

Атакувальний півзахисник Барселони Філіппе Коутінью став об'єктом інтересу ПСЖ. Французький клуб запропонував за гравця рекордні 270 млн євро, повідомляє Mundo Deportivo.

Щоправда, зазначається, що вказану пропозицію щодо трансферу 26-річного бразильця ПСЖ зробив не безпосередньо Барселоні, а агенту Коутінью Кіа Джурабічану.

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ПСЖ сподівається догодити лідеру команди Неймару, підписавши його друга та партнера по збірній Бразилії. У випадку, якщо Неймар все ж вирішить покинути ПСЖ, то клуб матиме готову заміну бразильцю.

До слова, клаусула Коутінью, який перейшов у Барселону на початку 2018 року з Ліверпуля, складає 400 млн євро. Представники Барселони вже заявили, що попри відсутність офіційних пропозицій щодо Коутінью, будь-який клуб, який хоче підписати бразильця, зобов'язаний виплатити вказану суму.

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