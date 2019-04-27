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Погба досяг згоди з Реалом, – AS

11:46 273 Читать на русском
Погба досяг згоди з Реалом, – AS
Поль Погба / Sky Sports

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може стати першим трансфером мадридського Реала найближчого літа.

Французький хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба вже досяг угоди з мадридським клубом, за умовами якої Погба буде заробляти 12 млн євро за сезон, повідомляє AS.

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Погба попросив керівництво Манчестер Юнайтед провести переговори з Реалом, щоб оформити трансфер цього літа. Очікується, що "червоні дияволи" отримають приблизно 150 млн євро.

В поточному сезоні Погба провів у складі Манчестер Юнайтед 44 матчі, відзначившись 16 голами та 11 асистами.

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Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид
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