Погба досяг згоди з Реалом, – AS

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може стати першим трансфером мадридського Реала найближчого літа.

Французький хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба вже досяг угоди з мадридським клубом, за умовами якої Погба буде заробляти 12 млн євро за сезон, повідомляє AS.

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Погба попросив керівництво Манчестер Юнайтед провести переговори з Реалом, щоб оформити трансфер цього літа. Очікується, що "червоні дияволи" отримають приблизно 150 млн євро.

В поточному сезоні Погба провів у складі Манчестер Юнайтед 44 матчі, відзначившись 16 голами та 11 асистами.

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