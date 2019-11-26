Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед жодного матчу, – екс-гравець манкуніанців

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Алан Бразіл повідомив, що кар'єра Поля Погба на Олд Траффорд завершена.

"Дехто щойно повідомив мені, що Поль Погба більше не проведе жодного матчу за МЮ. Це не просто випадкове повідомлення від випадкової людини – я особисто знайомий з цією людиною, вона багато знає про Манчестер Юнайтед і про те, що відбувається в клубі.

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Мені написали: "Повідомлення від дуже серйозного джерела – Погба більше не проведе жодного матчу за Юнайтед. Можна сприйняти цю інформацію по-різному, я не знаю, хто повідомив цю інформацію йому, і я тільки передаю вам його слова. Дійсно, я сам недавно міркував: "Що сталося з ним, де він взагалі"?

Погба опублікував відео, як минулого тижня він грав баскетбол попри свою травму. Тим самим знову отримав критику вболівальників. Це не мої слова, а слова джерела. Він заявив, що Поль більше не зіграє за МЮ ніколи", – цитує Бразіла talkSport.

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Додамо, що в нинішньому сезоні французький хавбек провів за Манчестер Юнайтед всього 5 поєдинків, в яких став автором двох гольових передач.