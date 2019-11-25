Погба висунув ультиматум Манчестер Юнайтед

Французький півзахисник манкуніанців Поль Погба відмовляється від тренувань з командою і вимагає якнайшвидшого трансферу в Реал.

Поль Погба найближчим часом таки може перейти у мадридський Реал, повідомляє іспанське видання Cope.es. Французький півзахисник вже оговтався від травми гомілкостопа, отриманої на початку жовтня, але відмовляється тренуватись з командою, наполягаючи на своєму якнайскорішому трансфері до іспанської команди.

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Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер, який ще влітку не хотів продавати Погба, готовий попрощатись з бунтарем і хоче виручити від продажу максимально можливу суму – клуб оцінює гравця у 150 млн євро. Якщо француз таки перейде у стан "вершкових", то стане п’ятим півзахисником у команді, поряд з Каземіро, Федеріко Вальверде, Тоні Кроосом і Лукою Модричем.

До слова, Реал вже давно полює за одіозним французьким футболістом і навіть готовий запропонувати Іско в обмін на Погба.

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