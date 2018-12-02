"Погба – це вірус", – взаємини Моурінью і французького хавбека критично погіршились, – ЗМІ

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью звинуватив півзахисника Поля Погба у створенні негативної настрою всередині команди.

Раніше прохолодні взаємини між тренером і півзахисником стали ще гіршими, повідомляє Daily Record.

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

За інформацією видання, Моурінью вважає Погба "вірусом", який отруює командний мікроклімат у роздягальні. Француза впродовж кількох місяців пов'язували з відходом із МЮ через постійні конфлікти з португальським фахівцем. Тепер, вочевидь, ці чутки лише посиляться на фоні чергового невдалого матчу Юнайтед.

У сезоні 2018/19 Поль Погба провів 13 матчів в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Манчестер Юнайтед та Саутгемптон розійшлись результативною нічиєю: 14 тур АПЛ, матчі суботи