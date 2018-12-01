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Манчестер Сіті з Зінченком в старті не без проблем здолав Борнмут: 14 тур АПЛ, матчі суботи

18:52 433 Читать на русском
Манчестер Сіті з Зінченком в старті не без проблем здолав Борнмут: 14 тур АПЛ, матчі суботи
Бернарду Сілва повернувся із забитим голом / Твіттер ФК Манчестер Сіті

В рамках 14 туру АПЛ Крістал Пелас вдома приймав Бернлі, Лестер зустрівся з Уотфордом, Вест Хем Ярмоленка завітав в гості на Сент-Джеймс Парк, а Хаддерсфілд протистояв Брайтону.

Чемпіонат Англії 2018/19, 14 тур

Крістал Пелас – Бернлі – 2:0

Голи: Макартур, 16, Таунсенд, 78

Лестер – Уотфорд – 2:0

Голи: Варді, 12, (пен), Меддісон, 23

Вилучення: Капуе, 90

Манчестер Сіті – Борнмут – 3:1

Голи: Б. Сілва, 16, Стерлінг, 57, Ґюндоган, 80 – Вілсон, 44

Ньюкасл – Вест Хем – 0:3

Голи: Чічаріто, 11, 64, Андерсон, 90+3

Хаддерсфілд – Брайтон – 1:2

Голи: Йоргенсен, 1 – Даффі, 45+4, Андоне, 69

Вилучення: Муньє, 32

Крістал Пелас впевнено здолав Бернлі. В дебюті поєдинку Макартур вивів лондонців вперед, його простріл до штрафного залетів у ворота від дальньої стійки. А в другій половині Таунсенд подвоїв перевагу господарів.

Лестер без проблем здолав Уотфорд. Остаточний рахунок було зроблено вже на 23 хвилині, спочатку Варді реалізував пенальті, а трохи згодом Меддісон забив і другий м'яч. Наприкінці матчу Капуе отримав пряму червону картку, стрибнувши прямими ногами в суперника.

Манчестер Сіті у непростому матчі обіграв Борнмут. Хоча рахунок було відкрито вже на 16 хвилині, Бернардо Сілва відзначився забитим м'ячем після повернення на футболье поле. Однак до перерви Вілсон вирівняв положення команд. А в другому таймі містяни відзначились двічі у воротах Беговіча, голи на рахунку Стерлінга та Ґюндогана. Відзначимо, що Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі, проте був замінений вже на 54 хвилині.

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Вест Хем на виїзді розгромив підопічних Рафи Бенітеса. В першому таймі рахунок відкрив Чічаріто, а в другій половині мексиканець оформив дубль. А в компенсований час Андерсон поставив крапку в матчі з передачі Вілшера.

Брайтон здобув вольову перемогу над Хаддерсфілдом. Господарі вийшли вперед вже на 1 хвилині завдяки забитому м'ячу Йоргенсена, але в середині тайму Муньє отримав пряму червону картку через неоднозначне рішення судді. До перерви Брайтон зрівняв рахунок зусиллями Даффі, а по перерві Андоне приніс гостям перемогу.

Манчестер Сіті набрав 38 очок завдяки цій перемозі і продовжує очолювати турнірну таблицю, Борнмут з 20 пунктами лишився на 9 позиції. Брайтон набрав 18 очок і піднявся на 11 місце, Хаддерсфілд з 10 заліковими балами лишився біля зони вильоту. Лестер набрав 21 очко і обігнав Манчестер Юнайтед, Уотфорд з 20 пунктами лишився десятим. Крістал Пелас завдяки перемозі набрав 12 очок і трохи відірвався від зони вильоту, Бернлі з 9 пунктами лишився на 18 місці.

Англія14 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайні)

Ньюкасл - Вест Хем: Субота 01 грудня 2018

Ньюкасл
Матч завершено
0 : 3
Вест Хем
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Англія Ньюкасл - Вест Хем Хаддерсфілд - Брайтон Борнмут Борнмут Уотфорд Уотфорд Олександр Зінченко Олександр Зінченко Брайтон Брайтон Хаддерсфілд Хаддерсфілд Крістал Пелас - Бернлі Лестер Сіті - Уотфорд Манчестер Сіті - Борнмут Ньюкасл Ньюкасл Вест Хем Вест Хем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Крістал Пелас Крістал Пелас Лестер Сіті Лестер Сіті Бернлі Бернлі
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