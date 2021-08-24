Мірча Луческу визнаний найкращим тренером 5-го туру української еліти, інформує офіційний сайт УПЛ. За розгром над Десною (4:0) румунський фахівець отримав 4,8 бала з 5-ти.

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Звання "Гравець туру" також виборов представник Динамо – Віталій Буяльський. Півзахисник киян забив у матчі два голи і допоміг "біло-синім" реабілітуватися за несподівану нічию з Інгульцем у попередньому турі.

Нагадаємо, після п'яти турів Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ, набравши 13 очок. На один пункт менше у Шахтаря та Десни, які посідають другу і третю сходинки відповідно.

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