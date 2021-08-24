Мирча Луческу признан лучшим тренером 5-го тура украинской элиты, информирует официальный сайт УПЛ. За разгром над Десной (4:0) румынский специалист получил 4,8 балла из 5-ти.

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Звание "Игрок тура" также завоевал представитель Динамо – Виталий Буяльский. Полузащитник киевлян забил в матче два гола и помог "бело-синим" реабилитироваться за неожиданную ничью с Ингульцом в предыдущем туре.

Напомним, после пяти туров Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков. На один пункт меньше у Шахтера и Десны, которые занимают вторую и третью строчки соответственно.

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