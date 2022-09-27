За підсумками старту чемпіонату України обидві індивідуальні нагороди вирушать у Рівне.

Наставник Вереса Юрій Вірт переконливо переміг у голосуванні за найкращого тренера УПЛ у серпні-вересні. Він набрав понад 49% голосів, випередивши Олександра Кучера (СК Дніпро-1), Ярослава Вишняка (Колос), Валерія Кривенцова (Металіст 1925) та Патріка ван Луевена (Зоря).

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Серед футболістів боротьба була серйознішою, але перемогу також здобув представник Вереса. Дмитро Кльоц на 8% випередив Дмитра Непогодова, який посів друге місце. Усі результати можна переглянути на офіційному сайті УПЛ.

До слова, Верес став головною сенсацією початку нового сезону. Рівненський клуб володіє дуже скромними фінансами, але підопічним Юрія Вірта вдалося здобути 3 перемоги у 4-х стартових турах.

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