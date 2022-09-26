Football Observatory проаналізувала українську Прем'єр-лігу і визначила наймолодшу та найстаршу команди у нашій першості. Найнижчий середній вік серед представників елітного дивізіону у футболістів Зорі – 24,85 року. Найвищий у Чорноморця – 28,65.

Клуби УПЛ заробили на трансферах під 50 млн євро – Динамо витратило більше, ніж отримало, Шахтар очолив обидва списки

У трійку наймолодших входять також Рух та Шахтар. Цікава особливість: у цих колективах найбільше ігрового часу мають гравці до 21 року – 45,9% та 30% відповідно. Київське Динамо у цьому рейтингу розташувалось на восьмій сходинці.

Нагадаємо, після 4-х турів турнірну таблицю УПЛ очолює Колос, в активі якого 10 очок. Стільки ж у Шахтаря, який йде другим. Динамо з 3-ма пунктами – дванадцяте.

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