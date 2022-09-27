Наставник Вереса Юрий Вирт убедительно победил в голосовании за лучшего тренера УПЛ в августе-сентябре. Он набрал более 49% голосов, опередив Александра Кучера (СК Днепр-1), Ярослава Вишняка (Колос), Валерия Кривенцова (Металлист 1925) и Патрика ван Луевена (Заря).

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Среди футболистов борьба была более серьезной, но победу также одержал представитель Вереса. Дмитрий Клец на 8% опередил занявшего второе место Дмитрия Непогодова. Все результаты можно посмотреть на официальном сайте УПЛ.

К слову, Верес стал главной сенсацией начала нового сезона. Ровенский клуб владеет очень скромными финансами, но подопечным Юрия Вирта удалось одержать 3 победы в 4-х стартовых турах.

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