Іменитий форвард Лукас Подольскі визначився із місцем продовження кар'єри. Це буде Польща.

Чемпіон світу-2014 на правах вільного агента стане гравцем Гурніка Забже, інформує прес-служба клубу. Презентація Подольскі запланована на 8 липня, тоді сторони і підпишуть контракт.

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Два останні сезони Лукас провів у турецькому Антальяспорі, де встиг взяти участь у 47 поєдинках. До цього польський німець захищав кольори Кельна, Баварії, Арсенала, Інтера, Галатасарая і Віссел Кобе.

Зауважимо, Польща – історична батьківщина Лукаса Подольскі. Він народився у Сілезькому воєводстві та планував грати за "Кадру". Щоправда, пізніше отримав німецьке громадянство та виступав за Бундестім – 130 зустрічей та 49 голів.

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