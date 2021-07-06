Именитый форвард Лукас Подольски определился с местом продолжения карьеры. Это будет Польша.

Лукас Подольски будет выступать в Польше / Bild

Чемпион мира-2014 на правах свободного агента станет игроком Гурник Забже, сообщает пресс-служба клуба. Презентация Подольски запланирована на 8 июля, тогда стороны и подпишут контракт.

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Два последних сезона Лукас провел в турецком Антальяспоре, где успел принять участие в 47 поединках. До этого польский немец защищал цвета Кельна, Баварии, Арсенала, Интера, Галатасарая и Виссел Кобе.

Заметим, Польша – историческая родина Лукаса Подольски. Он родился в Силезском воеводстве и планировал играть за "Кадру". Правда, позже получил немецкое гражданство и выступал за Бундестим – 130 встреч и 49 голов.

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