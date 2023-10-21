"Мені дуже сподобалася гра нашої команди. Дуже пристойно виглядали, хоча багато травмованих. Але ті хлопці, що є – я казав раніше, що вони готові вийти та зіграти за тих травмованих. Що вони й зробили. Вдосталь було моментів, тричі забили, могли ще забити. Думаю, переграли Металіст 1925.

Рекорд сенсаційного топ-бомбардира УПЛ у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Кривбас – 1:3

Чи розслабилася команда після другого забитого гола? Ні, я так не скажу. Якби Кожушко забив ще третій м'яч, то зовсім інша була б історія. Ми пропустили такий незрозумілий гол... Наче і моментів не було біля наших воріт – просто довга передача, десь помилилися і захисники, і воротар.

Але хлопці швидко відреагували, молодці, далі почали грати. У другому таймі не сідали низько, грали у футбол, проводили хороші контратаки. Кожушко міг забити, По теж.

Ми не дивимось у турнірну таблицю. Йдемо від матчу до матчу, казав це ще з початку чемпіонату. Після 30-го туру подивимось, де зупинимось", – сказав Вернидуб у післяматчевому коментарі MEGOGO.

Нагадаємо, після 11-ти турів Кривбас продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму доробку 23 очки.

Кривбас зберіг перше місце в УПЛ, перегравши Металіст 1925 – Задерака вийшов у лідери бомбардирських перегонів