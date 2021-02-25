Шахтар – Маккабі Тель-Авів

25 лютого, 19:55. Київ, НСК Олімпійський

Головний арбітр: Хосе Марія Санчес (Іспанія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Шахтар зробив вагому заявку на вихід до 1/8 фіналу вже в першому матчі з "жовтими дияволами". Впевнена перемога на Святій землі дозволяє донеччанам у стані внутрішньої рівноваги підійти до нового двобою. Тренерський штаб "гірників" у матчі-відповіді з Маккабі зі спокійним серцем може пограти в ротацію і поберегти лідерів команди на важливіші протистояння в УПЛ і наступних раундах Ліги Європи. Щоправда, Луїш Каштру пообіцяв виставити найсильніший склад і на матч-відповідь.

Шахтар – Маккабі Тель-Авів: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Після очного протистояння минулого четверга обидва колективи встигли здобути по перемозі на внутрішній арені. Шахтар у рамках УПЛ на класі переграв Рух і скоротив відрив від Динамо. За "гірників" львів'янам забили Тете і Майкон і, найімовірніше, забезпечили собі вихід у старті в Лізі Європи. Натомість Маккабі пробився до 1/8 фіналу Кубка Ізраїлю, мінімально здолавши Хапоель Беєр-Шева. У підопічних ван Леувена взагалі успішний період. Якби не поразка "гірникам" тиждень тому, то серія без поразок ізраїльтян складала б солідні два місяці.

До Києва Маккабі прибув із надією на гідний виступ і скромними сподіваннями на прихильність Фортуни. Та для успіху за підсумками двоматчевого протистояння тель-авівцям знадобиться справжнє диво. Враховуючи силу команд, шанси на таку дивовижу впевнено прямують до нуля. Навіть напіврезервний склад Шахтаря має перемагати опонента на власному полі та без зайвих пригод оформити вихід до наступного раунду. Різниця між грандами України та Ізраїлю, принаймні поки, дозволяє сподіватися на впевнений результат на користь "гірників".

Кадрова ситуація

Травмовані: Ісмаїлі, Малишев, Дентінью – Карзев

Під питанням: Степаненко – Коен, Ніколіч

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Маккабі Тель-Авів

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко – Майкон, Патрік – Тете, Тайсон, Коноплянка – Фернандо

Маккабі Тель-Авів: Тененбаум – Жералдеш, Ернандес, Тібі, Саборіт – Глазер, Рікан, Перетц – Бітон, Пешіч, Бен Хаїм

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Перший раунд протистояння суперників продемонстрував, що клас Шахтаря без проблем долає і організованість опонента, і примхи календаря. Звісно, шанси Маккабі автоматично зростуть, якщо Каштру виставить із перших хвилин резервістів. Проте, такий хід португальського фахівця може мати й зворотний ефект. Умовні Майкон, Фернандо і Ко напевне отримають шанс проявити себе на найвищому рівні й обов'язково будуть прагнути зарекомендувати себе з найкращого боку. Це закладає фундамент під комфортну звитягу "гірників" і в другому матчі проти Маккабі Тель-Авів.

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