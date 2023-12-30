Голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка пообіцяв реакцію від своєї організації на вчинок представниці національної команди Дар'ї Кравець.

Напередодні українську футбольну громадськість сколихнула історія з гравчинею збірної України Дар'єю Кравець, яка вже у розпал повномасштабної війни намагалась заїхати на територію Росії, щоб "грати у футбол".

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Згідно з сюжетом мордорського телеканалу "Росія 1", зробити це футболістці не вдалось – прикордонники буцім-то зуміли відновити дані на телефоні українки, з яких стало відомо, що вона планувала фінансово підтримувати ЗСУ і називала окупантів "орками".

"Так, ми побачили новину і подбаємо про це", – сказав Баранка у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Кравець – уродженка Донецької області. Після 4 сезонів в Україні виступала в Росії та Казахстані. З 2019-го грає лише за іноземні клуби (Ізраїль, Франція та Італія). Дар'ю регулярно викликали до збірної України, за яку вона встигла провести 60 матчів, забивши 8 голів.

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