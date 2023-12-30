"Подбаємо про це": Баранка прокоментував скандал з захисницею збірної України, яка намагалась потрапити до Росії
Голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка пообіцяв реакцію від своєї організації на вчинок представниці національної команди Дар'ї Кравець.
Напередодні українську футбольну громадськість сколихнула історія з гравчинею збірної України Дар'єю Кравець, яка вже у розпал повномасштабної війни намагалась заїхати на територію Росії, щоб "грати у футбол".
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Згідно з сюжетом мордорського телеканалу "Росія 1", зробити це футболістці не вдалось – прикордонники буцім-то зуміли відновити дані на телефоні українки, з яких стало відомо, що вона планувала фінансово підтримувати ЗСУ і називала окупантів "орками".
"Так, ми побачили новину і подбаємо про це", – сказав Баранка у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, Кравець – уродженка Донецької області. Після 4 сезонів в Україні виступала в Росії та Казахстані. З 2019-го грає лише за іноземні клуби (Ізраїль, Франція та Італія). Дар'ю регулярно викликали до збірної України, за яку вона встигла провести 60 матчів, забивши 8 голів.
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