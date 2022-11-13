"Перед одним з матчів Йовічевич сказав на прес-конференції: "Я, Тейлор, Траоре і Джурасек – всі українці". Так і є. Ми розуміємо, що відбувається в країні.

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Не можу сказати, що відчуваю все те саме, що й українці. Але можу поставити себе на їхнє місце і зрозуміти їхні почуття. Чудово розумію, що мав на увазі тренер, коли це говорив. І також можу сказати, що почуваю себе українцем.

Буркіна – колишня французька колонія, тому я знаю французьку. Англійську вивчив в Амстердамі за 6 місяців. В Instagram пост зі словами "Дуже дякую" писав сам. Мені непросто, але я вчуся. Знаю декілька слів – "дякую" одне з них", – сказав Траоре в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Лассіна приєднався до Шахтаря у липні 2021 року з Аякса за 10 млн євро. Його угода з "гірниками" розрахована до літа 2026 року. У поточному сезоні гравець провів за донеччан 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

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