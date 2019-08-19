Почеттіно жорстко розкритикував скорочення трансферного вікна в АПЛ

Головний тренер Тоттенхема не в захваті від того, що англійські клуби припиняють трансферну діяльність значно раніше, ніж їхні європейські конкуренти.

"Я не давав згоди на це рішення, проте в якийсь момент вони вирішили, що так буде краще для всіх клубів. Думаю, тепер Леві і багато інших розуміють, що це було величезною помилкою. Сподіваюся, ми зможемо виправити це в наступному сезоні.

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Нам варто повернутися назад і працювати так само, як і вся Європа. На мою думку, терміни трансферного вікна можуть стати вирішальним фактором при боротьбі за перемогу в Лізі Європи і Лізі чемпіонів.

Учасники Ліги чемпіонів можуть створити проблеми для таких команд, як ми. Очевидно, я як тренер не можу бути радий, що протягом трьох тижнів європейські клуби можуть послабити мою команду.

Для мене це ненормальна ситуація. Нам потрібно зробити все як раніше і якомога швидше. Сподіваюся, що керівники АПЛ проведуть хорошу розмову і швидко ухвалять рішення про повернення колишніх термінів", – наводить слова Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, із сезону 2018/19 трансферне вікно в Англії закривається перед стартовим туром чемпіонату. Цього року це відбулося 8 серпня, в той час, як більшість європейських клубів можуть здійснювати трансфери до кінця літа.

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